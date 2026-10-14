Prima pagina Rrahmani segna, poi il Napoli crolla: la prima de La Gazzetta dello Sport

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Napoli, Rrahmani segna e poi si spegne a Villarreal. La Gazzetta apre su un crollo che pesa, in prima anche l’Inter

Rrahmani segna, poi il Napoli crolla. È il titolo che la Gazzetta dello Sport sceglie per raccontare la serata del Napoli a Villarreal. Un’apertura che fotografa i due volti della partita: il vantaggio firmato dal difensore kosovaro, che sembrava poter indirizzare la gara nel verso giusto, e poi il crollo, che ha lasciato gli azzurri senza punti anche alla seconda giornata di Champions League. Una serata che ha cancellato in fretta l’entusiasmo per il 3-0 al Frosinone e che ora impone ad Allegri una risposta immediata.

“Inter a zero”: la notte amara delle italiane

Nella stessa prima pagina c’è spazio anche per la sconfitta nerazzurra, riassunta con il titolo “Inter a zero”. Una formula secca, che mette l’accento sulla serata complicata della squadra di Chivu e si inserisce in una giornata europea difficile per le italiane. Il quotidiano accosta così le due notti negative di Napoli e Inter, entrambe chiamate adesso a guardare con maggiore preoccupazione alla classifica della League Phase. Per gli azzurri, in particolare, la strada si fa stretta: dopo il Bodo/Glimt arriveranno Porto e Manchester City, un calendario che non lascia margini di errore.