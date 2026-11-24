Un Punto d'Oro

Un Napoli bello e compatto che poteva vincerla anche

Un pareggio che vale oro, un pareggio che scaccia i gufi e risponde al pessimismo latente di tutti. Un buon Napoli, un buon primo tempo. Un Napoli concentrato, un Napoli ben arroccato. Il City spinge subito forte e ci chiude, ma i ragazzi di Allegri resistono. Il tiro di Anderson viene respinto da Milinkovic. A dare filo da torcere alla difesa è Cherki, ma Olivera e Lang tengono bene. In avanti il Napoli è un po’ sterile, ma con il passare del tempo riesce a salire. Politano riceve una gran palla da De Bruyne ma l’esterno non tira e la mette al centro e il City respinge. Haaland, ben controllato, ci prova di testa, ma Milinkovic c’è. L’occasione migliore capita a Buekema. Angolo di Politano e il difensore di testa ci prova: Donnarumma salva il risultato. Nel finale Lang di prova da lontano, ma la palla esce.

Il secondo tempo è fantastico anche se il risultato è bugiardo. Il Napoli passa in vantaggio con Hojlund. Gilmour al bacio per il danese che riesce a trovare il diagonale giusto che batte Donnarumma. Il napoli c’è e potrebbe ancora dare fastidio. Maresca cambia e l’ingresso di Doku ravviva il City che trova il pari. L’esterno serve Bouddi che batte Savic con un gran tiro. Il Napoli non si ferma, il Napoli ci crede e avanza ancora. Allegri cambia e inserisce Anguissa e Giovane. L’azione del raddoppio è bellissima. Politano serve Spinazzola, che arriva verso l’area e crossa al bacio. Lang si coordina e batte ancora Donnarumma. Un gol straordinario. Un gol fortemente voluto e costruito con la garra giusta. Il City riparte forte e trova il pari sull’unica mezza disattenzione. Cherki si incunea in area e trova la giocata giusta ed insacca. Il finale è sofferenza ma arriva il fischio finale. Un punticino che vale oro e da qui bisogna ripartire.