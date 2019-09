ADL carica la squadra: "Mai sentirsi sazi, non adagiatevi sulla vittoria col Liverpool! Per battere il Lecce..."

E' un ritornello che è bene ripetere più e più volte. Perché quando giochi con il Liverpool non rischi di certo di non prendere sottogamba la partita, ma all'indomani di un'impresa come quella di martedì sera ci si potrebbe rilassare in quel di Lecce. E il Napoli non deve farlo. E' questo il messaggio mandato da Aurelio De Laurentiis, presidente azzurro, alla vigilia della trasferta in Salento: "Spero che i nostri calciatori non si adagino sulla vittoria contro il Liverpool. Non bisogna sentirsi sazi. Per vincere contro il Lecce bisognerà restare concentratissimi e pieni di rabbia agonistica", scrive il patron su Twitter.

