Svolta Beukema! Sky: il Napoli rilancia ed il Bologna cala pretese, ecco le cifre

Il Napoli prosegue senza sosta il proprio lavoro sul mercato in vista della stagione 2025/26, con l'obiettivo di costruire una rosa solida e competitiva in ogni reparto. Il primo obiettivo per la difesa è stato individuato in Sam Beukema del Bologna. Il difensore olandese, autore di un’ottima stagione con la maglia rossoblù, è considerato un rinforzo ideale per il reparto arretrato dei campioni d'Italia. I contatti tra i due club sono continui e nelle ultime ore si sono registrati significativi passi avanti: il Bologna è infatti sceso dalla sua iniziale richiesta di 30 milioni di euro, mentre il Napoli ha aumentato la propria offerta fino a 28 milioni, avvicinando sensibilmente le posizioni.

L’intesa completa potrebbe arrivare già nei prossimi giorni, permettendo così a Beukema di unirsi alla squadra in tempo per il ritiro estivo. Il centrale classe 1998 rappresenta una garanzia in termini di affidabilità e maturità tattica, e il suo eventuale arrivo andrebbe a rinforzare in maniera importante la retroguardia a disposizione del nuovo tecnico azzurro. A riferirlo ai microfoni di 'Calciomercato l'Originale', è il giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio.