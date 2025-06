Osimhen, ultimatum dal Galatasaray: "Abbiamo accordo col Napoli, dopo le vacanze decidi!"

vedi letture

Victor Osimhen è l’obiettivo numero uno del Galatasaray per l’attacco, ma l’attesa del club turco sta diventando sempre più snervante. Come riportato da Fanatik, il Galatasaray ha già raggiunto un’intesa di massima con il Napoli, ma la mancanza di una risposta chiara da parte dell’attaccante nigeriano sta rallentando tutto il processo.

Il vicepresidente del club, Abdullah Kavukcu, ha espresso pubblicamente il suo malumore: “Ci fa aspettare, il nostro tempo sta per finire. Gli abbiamo offerto cifre superiori a quelle proposte in Europa”. Il club turco ha quindi deciso di recapitare a Osimhen un vero e proprio ultimatum, ribadendo che è la prima scelta per rinforzare il reparto offensivo ma che è necessario definire il prima possibile il destino dell’operazione.

“Dopo le vacanze, vieni al tavolo e prendiamo una decisione. Se continua a trascinarsi, ne risentiremo noi come società”, avrebbe fatto sapere il club all’entourage del giocatore. Il Galatasaray attende ora una risposta definitiva per capire se puntare tutto su Osimhen o virare su altri profili.