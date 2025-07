Garnacho-Napoli, ritorno di fiamma! Dall'Inghilterra: ci vogliono 50mln

Il Napoli è alla ricerca di un altro esterno offensivo da regalare ad Antonio Conte dopo aver virtaulmente chiuso Noa Lang. Tra i tanti nomi che girano in queste ore e che tengono banco da settimane come Ndoye, potrebbe tornare in cima alla lista degli azzurri anche Alejandro Garnacho del Manchester Utd. Lo scrive il sito britannico Mirror: "Lo United vuole liberarsi di Garnacho e il Napoli che è ritornato sul giocatore spera di ingaggiarlo per 50 milioni di euro dopo aver fallito l'assalto a gennaio".

Vedremo se il club azzurro ha davvero intenzione di affondare nuovamente il colpo. L'abbassamento delle cifre dell'affare potrebbe essere uno dei motivi più importanti per cui c'è stato questo ritorno di fiamma. L'argentino dopo la permanenza in Premier, ad oggi vuole davvero rilanciare la massimo il suo nome dopo mesi non altisonanti. Vedremo come si evolveranno le varie situazioni anche in questo senso.