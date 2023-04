Anche Napoli è da Scudetto: 250mila turisti in città e stima di 54mln di euro di indotto

Secondo le stime del centro studi regionale di Confesercenti, saranno circa 250 mila i turisti che arriveranno in Campania per questo week-end lungo

Secondo le stime del centro studi regionale di Confesercenti, saranno circa 250 mila i turisti che arriveranno in Campania per questo week-end lungo, con un fatturato che sarà di circa 54 milioni, tra gli introiti legati al turismo e l’indotto indiretto relativo allo shopping, al commercio e agli altri servizi collaterali del turismo. In più - scrive il Corriere del Mezzogiorno - c’è il fronte calcio e la festa scudetto: "Confesercenti stima in 18 milioni i ricavi legati al calcio in un mese e mezzo, in 6 fine settimana in cui molti visitatori sono arrivati in città solo per godersi la festa. Dispositivo o no e, al di là di ogni deroga, ci sono ristoratori che hanno scelto comunque di non lavorare domani, temendo disordini e caos.

Altri che invece terranno aperti solo i dehors. Le molte attività di street food si stanno invece attrezzando per potenziare la propria offerta e tutti i ristoranti del centro hanno prenotazioni bloccate da tempo".