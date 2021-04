L'acquisto super che non avrebbe molto senso

C'è un giocatore che da qualche giorno viene accostato al Napoli: Andrea Belotti. Il capitano del Torino potrebbe cambiare squadra a giugno e il Napoli è tra le società interessate. Belotti, anni 27, è un signor attaccante, uno dei più forti centravanti italiani. Sarebbe, per il Napoli, un super colpo, ma in valore assoluto. Nello specifico, sorge un dubbio: che senso avrebbe un investimento simile in attacco ad un anno dall'investimento Osimhen? Il Napoli non cerca un altro attaccante, lo cercherebbe solo in caso di addio al nigeriano che, invece, non vede l'ora di ricominciare l'anno prossimo per conquistare i tifosi. Non è in discussione il valore di Belotti ma la sua utilità legata alle strategie societarie. Con Mertens che ha appena rinnovato, Osimhen appena acquistato e Petagna come terza punta di lusso, Belotti sarebbe un surplus di gol. Forte, ma pur sempre ingombrante. Il futuro è di Victor.