Milik-Roma, ecco l'ultima offerta per convincere ADL. Retroscena sull'affare Under

"La Roma, ormai da qualche giorno, ha un accordo con Arek Milik, che dopo aver capito che non ci sono possibilità di finire alla Juventus ha accettato la proposta giallorossa da 4,5 milioni di euro netti più bonus per cinque anni". Si parla dell'affare tra Napoli e giallorossi sull'edizione odierna del Corriere della Sera, che racconta di un ulteriore problema nato nella trattativa: i contrasti emersi tra Aurelio De Laurentiis e l'agente Ramadani, procuratore di Cengiz Under e di Kalidou Koulibaly.

"A bloccare l’operazione è Aurelio De Laurentiis, che già aveva fatto saltare il trasferimento di Cengiz Under dopo aver discusso con il suo agente Ramadani per un altro suo assistito, Koulibaly. Se il presidente napoletano accetterà l’ultima proposta della Roma - 17 milioni più 8 di bonus - per il polacco in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, si sbloccherà anche il passaggio (sospeso) di Edin Dzeko alla Juventus".