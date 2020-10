Napoli non parte per Torino: bloccato dalla Regione Campania, si teme un caso Genoa

Massimo Ugolini, giornalista Sky ha parlato in diretta sull'emittente satellitare: "La Regione Campania ha bloccato la squadra di Gattuso per porla in isolamento. Il Napoli stava per partire per Torino, il pullman aveva già lasciato Castel Volturno in direzione Capodichino quando è arrivato lo stop imposto dalla Regione per motivi sanitari. C'è preoccupazione da parte degli enti regionali che quanto accaduto una settimana fa col Genoa possa ripersi di nuovo. Si attende quale sarà il protocollo che Regione attuerà nelle prossime ore".

Gianluca Di Marzio, esperto di mercato Sky, specifica sul proprio sito: "Saltata la gara con la Juventus. Gli azzurri sono stati fermati poco prima di partire dall’ASL di riferimento che ha vietato alla squadra di lasciare la Regione invitando a fare ritorno a casa per dare vita all’autoisolamento fiduciario richiesto. Il timore delle autorità sanitarie è di ritrovarsi di fronte a un nuovo “caso Genoa”, con il club ligure che era arrivato a Napoli la scorsa settimana prima di trasformarsi in un vero e proprio focolaio covid. Alla squadra domani sarà concesso un giorno di pausa, poi altri tamponi di controllo. A rischio anche le partenze per le nazionali".