Beukema-Napoli, Sky: ultimi dettagli e poi le visite, l'obiettivo è farle lunedì! Il motivo

Il Napoli dopo aver acquistato Kevin De Bruyne e Luca Marianucci, si appresta a concludere altri due colpi in entrata. La trattativa col PSV Eindhoven per Noa Lang è ormai definita, per la firma del contratto dell'esterno olandese, restano da svolgere le visite mediche. Per l'altro colpo in dirittura, Sam Beukema, restano da risolvere gli ultimi dettagli con il Bologna. La distanza tra la domanda e l'offerta è quasi stata limata del tutto, balla un solo milione di euro tra i due club.

Nel corso di ‘Calciomercato l’Originale’, il giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio ha parlato della trattativa del Napoli con il Bologna per Sam Beukema: "II Napoli conta di risolvere domani gli ultimissimi dettagli col Bologna per Sam Beukema. Il club di De Laurentiis vorrebbe far fare le visite mediche lunedì 14 luglio a Noa Lang e di conseguenza anche a Beukema. Da capire poi se chiuderà anche il discorso con l’Udinese per Lorenzo Lucca".