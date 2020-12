Napoli-Real Sociedad, probabili formazioni: due dubbi per Gattuso, out Silva e Oyarzabal

90 minuti decisivi. Il Napoli allo Stadio Diego Armando Maradona è atteso dal primo bivio della propria stagione, un match da dentro o fuori al termine di un girone d'Europa League che è risultato più complesso del previsto. Gli azzurri di Gattuso avranno due risultati a disposizione contro la Real Sociedad (anche tre, in caso di mancata vittoria dell'AZ con il Rijeka), per passare dopo aver pescando dalla seconda fascia la squadra rivelazione in Liga e che gioca probabilmente il miglior calcio in questo momento in Spagna, e dalla terza l'AZ, organizzata e strapiena di Under 21 di talento, ma che potrebbe risentire dello scossone in panchina con l'allontanamento del promettente allenatore Arne Slot per essersi già accordato col Feyenoord.

STATS - Il Napoli ha partecipato alla fase a eliminazione diretta di Europa League sette volte, quattro delle quali dopo aver superato il girone. Non ha mai mancato la qualificazione dai gironi ed è arrivato primo nel girone nelle due occasioni più recenti. Nel 2015/16 (ultima partecipazione) ha vinto tutte e sei le partite e ha anche stabilito il record di gol in questa fase, 22. Il primato è tuttora imbattuto. L'ultima avventura europea della squadra di San Sebastián, nel 2017/18, è coincisa con l'unica partecipazione alla fase a gironi di Europa League. La Real ha superato il turno arrivando seconda dietro lo Zenit con 12 punti e 16 gol, ma è poi uscita ai sedicesimi contro il Salisburgo. Attenzione però asi numeri in fase difensiva: non ha subito gol in quattro delle ultime cinque trasferte della fase a gironi di Europa League, comprese quelle di questa stagione contro Rijeka (1-0) e AZ (0-0).

LE ULTIME SUL NAPOLI - Rispetto all'AZ, Gattuso dovrebbe schierare l'11 che gli dà più garanzia: per questo si va verso la conferma di Ospina tra i pali e quella di Mario Rui a sinistra mentre Maksimovic potrebbe avere comunque spazio. I ballottaggi sono sostanzialmente due: Fabian che può riprendersi il posto su Demme ed il solito dubbio a destra Politano-Lozano.

LE ULTIME SULLA REAL SOCIEDAD - Imanol Alguacil deve rinunciare ad Ilarramendi, l'esperto David Silva e la stellina Oyarzabal mentre recupera Elustondo (favorito su Zubeldia) in coppia con Le Normand al centro, con Gorosabel a destra e Monreal a sinistra. Zubimendi e Merino dovrebbero essere i mediani con Januzaj, Roberto Lopez e Portu alle spalle di Isak, ma non si esclude l'impiego dei meno offensivi Merquelanz o Barrenetxea.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Bakayoko, Fabian; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens. All. Gattuso

Ballottaggi: Maksimovic-Manolas 55%-45%, Fabian-Demme 51%-49%, Politano-Lozano 51%-49%

REAL SOCIEDAD (4-2-3-1): Remiro; Gorosabel, Elustondo, Le Normand, Monreal; Zubimendi, Merino; Januzaj, R. Lopez, Portu; Isak. All. Alguacil

Ballottaggi: Elustondo-Zubeldia 55%-45%, Zubimendi-Guevara 55%-45%

ARBITRO: Orel Grinfeld (Israele)

Diretta Tv su Sky Sport e diretta radiofonica su Kiss Kiss Italia/Napoli. Diretta testuale su Tuttonapoli.net con ampio pre e post-partita