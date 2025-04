Resta tutto come prima, ma il secondo tempo dove siamo finiti?

A Bologna un pareggio ci può stare ma l’occasione è sprecata con gli azzurri che non approfittano di un bel primo tempo. Il Napoli parte con l’handicap con Meret e Buongiorno in panchina, ma gli azzurri entrano bene in campo e ci provano subito. Gli azzurri sembrano in palla e si vede anche nel costruire azioni degne di nota. Il Bologna risponde ma non si rende pericoloso. Il Napoli passa al 17’. Lukaku apre per Anguissa che in slalom gigante supera la difesa rossoblu e in area, con ancora un dribbling, supera il portiere felsineo e battere a rete. Al 32’ azione bellissima con Di Lorenzo che serve McTominay che da fuori area non sorprende Ravaglia che la mette in angolo. Nel finale il Bologna ci prova e con Aebischer sfiora il palo su un tiro da fuori.

Il secondo tempo il Napoli resta negli spogliatoi. Il Bologna piano piano sale e il Napoli prova a reggere l’urto dei rossoblù che guadagnano campo. Il gol è nell’area e arriva. Ndoye riceve palla in area e di tacco inventa, la palla finisce sulla traversa e poi in rete. Il Bologna gioca meglio e schiaccia il Napoli. Scuffet salva il risultato al 89’ su Holm con una super parata e con Castro che sotto misura la mette fuori. Il Napoli esce dalla sua metacampo al 93’ quando Gilmour si guadagna un calcio di punizione. Raspadori ci prova ben due volte ma il Bologna e soprattutto Ravaglia si salvano anche sul cross di Rrahmani che non tira. Finisce così con rimpianti e con la consapevolezza che questa squadra che non riesce a giocare due tempi di fila.