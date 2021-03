Sapete quanto costa ad ADL ogni minuto giocato da Lobotka?

Ve lo siete mai chiesti? Quanto costa un minuto giocato da Stanislav Lobotka in maglia Napoli ad Aurelio De Laurentiis?. Probabilmente no. Ed in effetti, nemmeno io, prima di leggere una interessante statistica sul tema.

Nella graduatoria pubblicata dal portale tematico Kickest, si fa rimetto a quei calciatori che abbiano giocato almeno 100’ in campionato, dividendo poi il costo dell’ingaggio per i minuti disputati. (In basso la classifica completa).

Ai primi due posti ci sono Juan Jesus e Fazio, che costano al club giallorosso rispettivamente 20.370 euro e 18.240 per minuti disputato con la squadra di Fonseca. Al terzo posto, anche per l’ingaggio da 31 milioni, c’è Cristiano Ronaldo: 16.120 euro da togliere dalle casse della vecchia signora.

Già dal podio, ecco il centrocampista del Napoli, che si colloca al quarto posto. Lo slovacco prelevato dal Celta Vigo, è sicuramente uno degli investimenti meno riusciti nella gestione De Laurentiis, con i venti milioni versati che mai hanno dato un apporto concreto al club.

Nell’attuale campionato di Serie A, Lobotka ha disputato 138’, senza mai giocare una gara da titolare e subentrato 14 volte. Ogni minuti disputato dal classe ’94 è costato ad oggi 14.388 euro al club di De Laurentiis. Che, leggendo queste cifre rapportato al rendimento ed all’utilizzo del mediano, non sarà certo felice…