UFFICIALE - La Roma annuncia: Manolas è del Napoli! Preso per 36 mln, il comunicato

"L’AS Roma rende noto di aver sottoscritto con il Napoli l’accordo per la cessione a titolo definitivo di Kostas Manolas". Questa la nota ufficiale con cui la Roma rende nota l'ufficialità del passaggio in azzurro del difensore greco. "Il calciatore greco si trasferirà a fronte di un corrispettivo fisso di 36 milioni di euro", rivela la Roma. "Manolas, arrivato nella Capitale nell’estate del 2014, ha totalizzato in giallorosso 206 presenze segnando 8 reti. Il Club augura a Kostas le migliori fortune per il futuro", conclude il comunicato .

Manolas ceduto a titolo definitivo al Napoli.

Ciao Kostas, grazie per questi 5 anni in giallorosso #ASRoma pic.twitter.com/FdJvBX6LbE — AS Roma (@OfficialASRoma) 30 giugno 2019



"Voglio ringraziare gli allenatori, i compagni di squadra e tutti i tifosi che in questi anni mi sono stati vicino e mi hanno sostenuto. Ho passato 5 anni meravigliosi, ho sempre dato tutto con amore per questa squadra”.Ciao e grazie Roma!!". Così su Instagram il nuovo difensore del Napoli Kostas Manolas che saluta il club giallorosso dopo l'ufficializzazione della sua cessione al Napoli.