Un pareggio che rischia di essere come una sconfitta

Napoli mai pericoloso

Un pareggio che è una mezza sconfitta. Un brutto e poco incisivo Napoli che non trova soluzioni in attacco. La noia la fa da padrona nel primo tempo, noia sia nel gioco lento del Napoli, sia nel non gioco della formazione tedesca. Il Napoli piano piano prende il predominio del gioco ma la sterilità della fase offensiva preoccupa. L’Eintraicht dura 15 minuti poi si chiude in difesa, difendendo a cinque senza mai offendere. Il Napoli ci prova dalle due fasce ma quando poi si deve arrivare alla conclusione la formazione azzurra sembra perdersi.



Nella ripresa il Napoli sale leggermente di intensità ma succede troppo poco. Alcuni giocatori sembrano stanchi e soprattutto poco reattivi. Il Francoforte sta lì tranquillo, controlla e prova anche ad offendere con Savic che deve salvare in un tiro ravvicinato. Entrano Lang e Neres ma gli azzurri sembrano evanescenti e quando la palla buona arriva con una percussione di Anguissa, McTominay da ottima posizione la mette alta. Sì potrebbe giocare per ore ma la palla non vuole entrare proprio. Il Napoli esce malissimo da questo incontro. Sembra un Napoli molle e poco reattivo che rischia di essere costretto a dire addio alla Champions.