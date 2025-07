Podcast Riflessioni e (nuove) strategie per la seconda fase del mercato

vedi letture

Seguici da Iphone o Android con la nostra App gratuita, la più scaricata sul Napoli

Sono ore di riflessione in casa Napoli. Con la trattativa per Ndoye che non si sblocca, anzi sembra vicina a tramontare, il Napoli s'è riunito in un summit ad Ischia per stabilire le (nuove) strategie per questa seconda fase del mercato che probabilmente racchiude più difficoltà del previsto dopo aver messo a segno ben sei acquisti. Il Napoli ne ha in mente altri tre e sono attese novità entro 24-48 ore ed abbiamo approfondito la situazione nel nostro consueto appuntamento podcast.

ASCOLTA GRATIS IL NOSTRO PODCAST

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro direttore Antonio Gaito ha approfondito il tema. Di seguito il player per far partire il nostro podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify, Amazon Music o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti. I Podcast di Tutto Napoli vi accompagnano ogni giorno, di pari passo agli aggiornamenti h24 sulle nostre pagine web ed anche tramite le nostre app gratuite (le più scaricate sul calcio Napoli per iOS e Android) sempre più complete anche con le notifiche per le ultim'ora.