Futuro in Champions a rischio: cosa cambia ora dopo il pari con l'Eintracht
Quattro punti in quattro partite in Champions. Cammino europeo a rischio. Ora altre quattro gare all'orizzonte ma il tempo stringe e non si può più sbagliare. Al Napoli, insomma, ci vorrebbero almeno due vittorie e un pareggio nelle prossime quattro partite di Champions per sperare nella qualificazione, non scontata, visto che l'anno scorso con 11 punti, ma una peggiore differenza reti, la Dinamo Zagabria restò fuori. Lo ricorda l'edizione online del Corriere dello Sport.
"Per provare a staccare il pass, insomma, la squadra di Conte non può sbagliare la prossima in casa con il Qarabag (25 novembre), prima di andare in trasferta a Lisbona contro il Benfica di Mourinho (10 dicembre). Alla penultima ancora una trasferta, in Danimarca, contro il Copenaghen (20 gennaio) per finire al Maradona contro i campioni del Mondo, il Chelsea di Maresca (28 gennaio). Un cammino difficile, ma non impossibile".
