Super-novità, sta arrivando "Radio Tutto Napoli": la prima tutta azzurra, tutto il giorno

vedi letture

Tutto Napoli raddoppia, anzi triplica. Ancora qualche giorno d'attesa e oltre a leggerci, come fate da oltre 20 anni rendendoci leader dell'informazione sul calcio Napoli e tra i siti tematici più seguiti d'Italia, potrete ascoltarci e avere anche l'opzione di guardarci. E' in arrivo infatti Radio Tutto Napoli, la prima web-radio tematica che vi accompagnerà (realmente) tutto il giorno, da Tuttonapoli o dal sito e app dedicate fino a tutte le Smart Tv (e non solo), potendo riascoltare tutto in ogni momento in podcast.

La radio tematica che forse aspettavate da sempre: un prodotto con lo stile di Tutto Napoli, dalle ultim'ora e gli approfondimenti, con le firme che leggete da anni, ai talk con le opinioni di alcune delle voci più apprezzate della città fino a tutti gli eventi in tempo reale. Senso d'appartenenza come prima condizione, un'anima ancora più azzurra, ma con lo spirito critico di sempre per dare spazio ad ogni voce, senza risparmiare nessuno, con l'interazione posta come protagonista e allargando ulteriormente la nostra community su tutte le piattaforme. La vostra nuova casa è in arrivo. Ancora qualche giorno e vi sveleremo tutti i dettagli e le (tantissime) modalità di fruizione. Intanto per contattarci o sostenere il progetto potete scriverci a redazione@radiotuttonapoli.net e vi lasciamo anche alcuni dei nuovi canali social che potete iniziare a seguire per restare aggiornati.

Clicca qui per seguirci su Instagram

Clicca qui per seguirci su Youtube

Clicca qui per seguirci su Facebook

Clicca qui per seguirci su Twitter

Clicca qui per seguirci su Tik Tok