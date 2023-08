De Luca su Veiga: "Quante buffonate per mascherare la scelta di chi cerca solo più soldi"

Il giornalista Diego De Luca, via Twitter, commenta così l'affare (saltato) tra Napoli e Celta per Gabri Veiga

Il giornalista Diego De Luca, via Twitter, commenta così l'affare (saltato) tra Napoli e Celta per Gabri Veiga: "Haha i diritti di immagine, la percentuale sulla rivendita, i contratti lunghi. Quante buffonate per mascherare un cambio di rotta di chi cerca (legittimamente) solo più soldi. Il mio calcio è finito da tempo.