Alvino contro Capuano: "Rosicamento brutto e bilioso! Leggete attentamente cos'ha detto..."

vedi letture

Ripostando un articolo di Tuttonapoli in cui abbiamo riportato delle dichiarazioni di Giovanni Capuano, giornalista di Panorama, Carlo Alvino sui social ha commentato proprio quelle parole. Questo quanto scritto dal collega di Radio Kiss Kiss Napoli sui suoi account social: "A proposito di rosicamenti brutti, biliosi. Leggiamo attentamente: “al di sopra delle reali possibilità del Napoli”.

Come a suggerire che la forza economica attuale della società sia frutto di artifici contabili (come quelli dei soliti noti) o nel migliore dei casi pura abilità imprenditoriale del presidente, preso come individuo e non come capo di un’azienda, e comunque stonando nel contesto partenopeo, un caso isolato e irripetibile…".