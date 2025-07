Mazzocchi bersagliato sui social: "Riesce ad essere sempre il peggiore"

vedi letture

La prima amichevole del Napoli è finita con una sconfitta per 2-0 contro l'Arezzo. Questo risultato ha scatenato i tifosi azzurri sui social dopo che la seconda rete finale è avvenuta per mano di una disattenzione di Mazzocchi. Il terzini azzurro, spesso preso di mira anche ingiustamente, è stato attaccato dai supporters del Napoli. Tra i commenti più accesi: "Mazzocchi contro una squadra del suo livello, di Serie C come l'Arezzo riesce ad essere sempre il peggiore", "Che errore!", "Come si fa a fare quell'errore giocando nel Napoli?", alcuni dei messaggi ricorrenti.

Insomma, le aspettative sono alte per questa stagione e i tifosi azzurri sono da subito molto esigenti con la squadra e qualcuno viene - come accaduto anche in campionato - preso di mira. Nonostante questo va sottolineato che si è trattato della prima sgambata della nuova stagione e qualche errore nel percorso di crescita, soprattutto visti i grossi carichi di lavoro di questi primi giorni di ritiro, è la normalità per qualsiaisi squadra. Con poca lucidità e brillantezza, è più facile sbagliare.