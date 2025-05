Video Un'orda di scooter a clacson spianati a Fuorigrotta: immagini virali sui social

A Napoli l’attesa per la sfida scudetto contro il Cagliari ha superato anche i confini del giorno. Nel cuore della notte, un migliaio di tifosi a bordo di oltre quattrocento scooter ha dato vita a un corteo spontaneo e ordinato per le strade di Fuorigrotta, in un’azione scenografica e ad alto impatto simbolico.

Il serpentone di motorini ha percorso via Marconi in formazione compatta, per poi radunarsi nel piazzale antistante il settore ospiti dello stadio Diego Armando Maradona e l’hotel Esedra, dove alloggia la squadra rossoblù.