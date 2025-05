Buongiorno a Crc: “Vietato sbagliare! Cagliari tosto, ma vogliamo ciliegina sulla torta! Infortunio? Vi dico come sto…”

Il calciatore del Napoli, Alessandro Buongiorno, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Radio CRC. Di seguito le sue parole: “Dobbiamo crederci, manca l'ultimo tassello: sarebbe la ciliegina sulla torta, il coronamento di una stagione importante e positiva. Non abbiamo mai mollato e adesso manca l'ultimo mattoncino da mettere.

Le mie condizioni? Sto meglio, sto provando a recuperare e vedremo come andrà.

Parma-Napoli? Nessuna partita è facile, ancora meno se giochi in trasferta: questo campionato lo ha dimostrato, ogni gara è stata una battaglia. Potevamo fare qualcosa di più in fase offensiva, ma anche l'Inter ha pareggiato a Parma. Adesso abbiamo l'ultima e non dobbiamo sbagliare.

Il pallone non deve scottare, le sensazioni di queste partite devono essere positive. Dobbiamo avere voglia di fare e di dare tutto per riuscire a conquistare "questa cosa". Non dobbiamo dare spazio ad emozioni negative che ci possono frenare, ma pensare sempre positivo.

La vicinanza dei tifosi è importantissima per noi: ci sono stati vicini fin dall'inizio, sentiamo la loro passione ed il loro attaccamento. Siamo sicuri che ci sosterranno anche durante la sfida di Cagliari: siamo contenti di questa passione verso la maglia.

Cagliari? È una squadra tosta, che in queste ultime partite ha dovuto lottare per conquistare la salvezza. Non sarà una partita facile, credo ci saranno tanti duelli a livello individuale: dobbiamo essere bravi a vincere quelli e poi imporre il nostro gioco. Non dovrà mancare l'atteggiamento, dobbiamo dimostrare che ci stiamo giocando tanto.

Queste partite si preparano avendo la carica giusta, restando lucidi e completando questa settimana di allenamenti nel migliore dei modi sia a livello tattico che tecnico. Giocheremo in casa quindi verremo spinti dai 50mila del Maradona, oltre che da tutti coloro che ci guarderanno da casa ed in città. Bisogna restare concentrati dal primo all'ultimo minuto.

Napoli sorprendente? Concordo con Juan Jesus: nessuno si sarebbe aspettato questi risultati. Dentro di noi, però, sapevamo che ci fosse qualcosa fin dall'inizio, perché abbiamo lavorato tanto e siamo riusciti a creare un grande spirito di gruppo. Questa secondo me è la base giusta per ottenere i risultati.

Io personalmente mi sento cresciuto e migliorato. Ho scoperto una Napoli molto passionale: ho avuto la possibilità, oltre il calcio, di scoprire tanti valori da parte dei tifosi e della città. Ho anche ricevuto l'onorificenza a Cardito. Il mio bilancio di questo anno è sicuramente positivo.

La forza del gruppo sarà importantissima in quest'ultima partita: dobbiamo restare tutti uniti, anche con l'ambiente. È da questo che si parte per ottenere grandi risultati. Noi arriveremo carichi e faremo di tutto per vincere”.