Corsa Scudetto, Dazn schiera tutti i suoi talent: programma, info e dettagli

Dazn è pronto a trasmettere in esclusiva le due sfide decisive per lo scudetto: Napoli-Cagliari e Como-Inter, entrambe in programma questa sera alle 20:45.

A Napoli la telecronaca sarà affidata a Pierluigi Pardo con Marco Parolo al commento tecnico e gli inviati saranno Diletta Leotta, Ciro Ferrara, Alessio De Giuseppe e Barbara Cirillo (da Piazza Plebiscito). A Como, invece, il racconto sarà affidato a Edoardo Testoni con Emanuele Giaccherini al commento, approfondimenti da Marco Russo, Tommaso Turci e Federico Sala (da Piazza del Duomo a Milano).

La serata inizierà alle 19 con un prepartita inedito a doppia conduzione in diretta dai due stadi, senza studio centrale, per una narrazione dinamica e immersiva. Nel post-partita, analisi in studio con Massimo Ambrosini, Andrea Stramaccioni e Dario Marcolin, condotti da Giorgia Rossi, per raccontare l’eventuale assegnazione o spareggio scudetto.