Napoli-Cagliari, le probabili formazioni: le scelte di Conte per la gara-Scudetto

Il Napoli è a un passo dalla conquista del suo quarto Scudetto: si gioca tutto in questi ultimi 90 minuti al Maradona, dove servirà una vittoria salvo passo falso dell'Inter a Como. Tra gli azzurri e il tricolore si frappone il Cagliari di Davide Nicola: i protagonisti rossoblu a più riprese hanno avvisato che affronteranno la sfida con determinazione. Antonio Conte, squalificato, non potrà essere in panchina, ma dovrà trasmettere tutta la sua grinta e motivazione per questa partita dal peso emotivo enorme, dal coefficiente di difficoltà alto, ma che può regalare ai partenopei un traguardo storico.

Le ultime sul Napoli

Antonio Conte non recupera nessun tassello: affronterà la gara-Scudetto con gli stessi uomini di Parma. Dunque 4-4-2 con Meret in porta, Rrahmani e Olivera al centro della difesa con Di Lorenzo e Spinazzola laterali. Nel centrocampo a 4 asimmetrico, Politano largo a destra e McTominay sulla corsia opposta, in mediana Gilmour e Anguissa. In attacco confermata la coppia Lukaku-Raspadori, con David Neres non ancora al 100% ma pronto a subentrare nella ripresa.

Le ultime sul Cagliari

Davide Nicola si affida al suo 3-5-2 (o 3-5-1-1) per provare a mettersi tra il Napoli e lo scudetto. Tra i pali non ci sarà l'azzurro Caprile, tocca al secondo Sherri. Terzetto di difesa formato da Mina al centro con ai lati Zappa e Luperto (in pole su Palomino). Sugli esterni di centrocampo da un lato Augello, dall'altro è in dubbio Zortea ed è pre-allertato Felici; in cabina di regia si prepara Makoumbou coadiuvato da Deiola o Adopo. In attacco è ballottaggio Viola-Coman per affiancare Piccoli.

Stadio Diego Armando Maradona (Napoli) venerdì 23 maggio ore 20:45

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera, Spinazzola; Politano, Anguissa, Gilmour, McTominay; Lukaku, Raspadori. Allenatore: Antonio Conte

Ballottaggi: Raspadori-Neres 70-30%

Indisponibili: Juan Jesus, Buongiorno, Lobotka

CAGLIARI (3-5-1-1): Sherri; Zappa, Mina, Luperto; Zortea, Deiola, Makoumbou, Adopo, Augello; Viola; Piccoli. Allenatore: Davide Nicola

Ballottaggi: Luperto-Palomino 55-45%, Deiola-Marin 60-40%, Zortea-Felici 55-45% Viola-Coman 55-45%

Indisponibili: Luvumbo, Gaetano, Caprile

DOVE SEGUIRLA - Diretta Tv su Dazn, diretta radiofonica su Radio Crc e diretta testuale con ampio pre e post-partita su Tuttonapoli.net