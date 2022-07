Fenerbahçe, Jorge Jesus annuncia l'addio di Kim: "Il club interessato pagherà la clausola"

Lallenatore del Fenerbahçe Jorge Jesus ha parlato del futuro di Kim Min Jae in conferenza stampa.

TuttoNapoli.net

Alla vigilia del match valido per il 2° turno preliminare di Champions League contro la Dinamo Kiev, l'allenatore del Fenerbahçe Jorge Jesus ha parlato del futuro di Kim Min-Jae in conferenza stampa: "Il club interessato a Kim pagherà la clausola rescissoria nel contratto del giocatore. In questo caso, non c'è nulla che il club possa fare. E' stato un duro colpo per noi. Era un giocatore importante nel nostro sistema. Non possiamo negare le caratteristiche".