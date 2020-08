KKN - Castel di Sangro, ritiro partirà dal 24 agosto, può variare la durata: i dettagli

Non manca molto all'inizio della nuova stagione azzurra. La radio ufficiale Kiss Kiss Napoli, ha ufficiosamente anticipato le date del ritiro di Castel di Sangro: "La squadra si ritroverà a Castel Volturno domenica 23 agosto. Il 24 l'arrivo a Castel di Sangro e nel pomeriggio si svolgerà il primo allenamento. Il ritiro durerà fino al 4 settembre, ripartenza per Napoli prevista per il 5 mattina. Durante la preparazione in Abruzzo ci saranno tre amichevoli: con Castel di Sangro, L’Aquila e Teramo. Nel caso di un prolungamento del ritiro il Napoli sfiderebbe anche il Pescara".