Napoli-Cagliari, preview e probabili formazioni: Ancelotti rilancia 7 titolari 'freschi', l'attacco torna 'leggero'

di Antonio Gaito - Si torna al San Paolo per andare a caccia della quarta vittoria in campionato su cinque giornate. Una chance importante per la squadra di Ancelotti che, considerando anche la prossima gara sempre interna col Brescia, ha come obiettivo il filotto per presentarsi a Torino-Napoli con possibilità anche di primato tenendo presente il calendario delle rivali. Attenzione però rivolta ora solo al Cagliari di Maran, in ripresa dopo le difficoltà iniziali e che è reduce dalla vittoria di venerdì contro il Genoa. Due giorni di riposo in più per i sardi che però non preoccuperanno Ancelotti che potrà rilanciare almeno 7 dei titolari rimasti a riposo a Lecce per non rischiare di avere un gap contro le migliori doti dei sardi che sono sicuramente la combattività, il ritmo e l'intensità, inevitabilmente con un centrocampo composto da giocatori dalle caratteristiche d'aggressione come Nandez, Rog e Ionita (e Nainggolan, out per l'ennesimo infortunio).

LE ULTIME SUL NAPOLI - Ancelotti rilancia tutti gli elementi lasciati a riposo a Lecce, probabilmente ad eccezione di Manolas non ancora al meglio. In difesa quindi conferma per Maksimovic e Koulibaly con i ritorni di Meret tra i pali, Di Lorenzo a destra e Rui a sinistra. A centrocampo rientra Allan con Zielinski (Fabian ne ha giocate due di seguito) così come Callejon a destra con Insigne a sinistra. In attacco altri due rientri: Lozano e Mertens. L'unico dubbio è rappresentato da Younes, rientrato è che può essere una soluzione come seconda punta o esterno sinistro.

LE ULTIME SUL CAGLIARI - Maran deve fare a meno di Cigarini e Nainggolan oltre a Faragò, Pavoletti e Cragno fuori da tempo. Pochi i cambi, anche perché ha giocato venerdì: Cacciatore, Pisacane, Ceppitelli e Pellegrini in difesa, a centrocampo invece Nandez con l'ex Rog e Ionita ed in attacco Castro rifinitore dietro Joao Pedro e Simeone.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Zielinski, Insigne; Lozano, Mertens. All. Ancelotti

CAGLIARI (4-3-1-2): Olsen; Cacciatore, Pisacane, Ceppitelli, Pellegrini; Nandez, Rog, Ionita; Castro; Joao Pedro, Simeone. All. Maran

ARBITRO: Di Bello di Brindisi (Schenone-De Meo, IV: Pezzuto, VAR: La Penna, AVAR: Longo)

Diretta Tv su Sky Calcio e diretta radiofonica su Kiss Kiss Napoli. Diretta testuale con ampio pre e post-partita su Tuttonapoli.net