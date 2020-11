Rrahmani come Osimhen: infortunio alla spalla. Condizioni da valutare al rientro

Non solo Osimhen: dopo 20' anche Rrahmani ieri è stato costretto a uscire per un infortunio alla spalla. Le sue condizioni, fa sapere l'edizione odierna del Corriere dello Sport, verranno valutate oggi al rientro in Italia. Rrahmani è il quarto calciatore che rimedia un'indisponibilità dopo le Nazionali. Con lui anche Ospina, Osimhen e Hysaj, positivo al Covid-19.