ADL: "Felice che si ritorni a giocare col 12° uomo in campo, senza i nostri tifosi è un calcio falsato!"

Di buon mattino, Aurelio De Laurentiis manda un messaggio ai tifosi del Napoli. Augura buon Ferragosto, in attesa dell'inizio del campionato, tra una settimana. Tramite Twitter il presidente azzurro si esprime così anche in merito alla riapertura degli stadi: "Buon Ferragosto a tutti i nostri tifosi. Quelli che ritorneranno a tifare allo stadio in Curva A, in Curva B, nei Distinti, nella Nisida, nella Posillipo e a coloro che a casa o in mobilità sui tablet o sugli smartphone ci seguiranno in Italia e all'estero.

Sono felice che si ritorni a competere con il dodicesimo uomo in campo, cioè tutti voi, allontanando sempre di più lo spettro della pandemia che ci ha costretto a vedere un calcio falsato e giocato in una apnea d'acquario. Buon Ferragosto a tutti voi "Amici miei" azzurrissimi e alle vostre famiglie".

Buon Ferragosto a tutti i nostri tifosi. Quelli che ritorneranno a tifare allo stadio in Curva A, in Curva B, nei Distinti, nella Nisida, nella Posillipo e a coloro che a casa o in mobilità sui tablet o sugli smartphone ci seguiranno in Italia e all'estero (continua) — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) August 15, 2021

Buon Ferragosto a tutti voi "Amici miei" azzurrissimi e alle vostre famiglie. #ADL — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) August 15, 2021

