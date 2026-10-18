ADL ha reagito così alla sconfitta: prima la sorpresa per la formazione

La brutta prestazione del Napoli a Venezia non ha lasciato indifferente Aurelio De Laurentiis. Il presidente attende una reazione già martedì in Champions

La prova offerta dal Napoli a Venezia ha sorpreso anche Aurelio De Laurentiis. Il presidente azzurro, pur mantenendo fiducia in vista dei prossimi impegni, non si sarebbe aspettato alcune delle decisioni prese da Massimiliano Allegri per la formazione iniziale al Penzo. A raccontare la reazione del patron è l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che sottolinea come De Laurentiis attenda adesso un pronto riscatto sia in campionato che in Europa.

De Laurentiis sorpreso dalla formazione scelta da Allegri

Il quotidiano si sofferma in particolare sul turnover effettuato dal tecnico e sulla reazione del presidente: "Pare che anche De Laurentiis, per il momento in attesa fiduciosa di un pronto riscatto in Italia e in Europa, abbia accolto con una certa sorpresa la formazione iniziale". Una scelta dettata anche dalla necessità di gestire le energie durante un calendario molto fitto, ma che non ha prodotto gli effetti sperati. Per il Napoli, però, non c'è tempo per soffermarsi troppo sulla deludente trasferta veneta: martedì al Maradona arriva il Bodo/Glimt e gli azzurri sono chiamati a dare immediatamente una risposta in Champions League.