Allegri a rischio esonero? La posizione del club è chiara

"E per quanto dica di non essere preoccupato, non sarà certamente soddisfatto dell'avvio di stagione".

Il momento del Napoli si fa sempre più delicato e le prossime due partite potrebbero rappresentare uno snodo fondamentale per il futuro della stagione azzurra. Dopo la pesante sconfitta contro il Venezia, la squadra di Massimiliano Allegri è chiamata a reagire immediatamente, prima in Champions League contro il Bodo/Glimt e poi in campionato contro la Roma. A soffermarsi sulla situazione è Il Corriere dello Sport, che nell'edizione odierna analizza le difficoltà degli azzurri e mette in guardia sulle possibili conseguenze di altri risultati negativi.

Allegri non rischia, ma servono due vittorie

Il quotidiano evidenzia la gravità del momento: "Per il resto, inutile girarci intorno, la situazione è già seria e di questo passo potrebbe anche diventare grave". A preoccupare è soprattutto il rendimento della squadra, reduce dalla seconda sconfitta consecutiva e dalla quinta nelle ultime nove partite. Il Corriere sottolinea come un ulteriore passo falso possa avere ripercussioni ben più profonde della semplice posizione in classifica: "A crollare potrebbe essere tutto il castello e non soltanto le classifiche di Champions e campionato".

Nessun dubbio, invece, sulla posizione dell'allenatore, che continua a godere della fiducia della società. "Allegri non è a rischio, questo è bene sottolinearlo", precisa il quotidiano, aggiungendo però una considerazione sullo stato d'animo del tecnico: "E per quanto dica di non essere preoccupato, non sarà certamente soddisfatto dell'avvio di stagione".