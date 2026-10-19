Allegri a Sky: "Fatte gare anche simpatiche, mancano i risultati! Ho sentito ADL..."

Massimiliano Allegri, allenatore del Napoli, ha parlato a Sky Sport prima della sfida di Champions: "Influenza? Speriamo ci sia fine al peggio. Sto meglio comunque. Domani dobbiamo pensare di fare qualcosa di buono, è una partita importante per muovere la classifica, una vittoria ci darebbe fiducia e poi testa alla Roma che sta facendo un'ottima stagione.

Sento il gruppo dalla mia parte? Abbiamo fatto anche prestazioni simpatiche ma prendiamo gol troppo facilmente e dobbiamo fare di più. Se vinci sei bravo, se perdi no, per non dire altre parole. Lavoriamo su questo. Nel calcio contano i risultati che nell'ultimo periodo per poco ci sono mancati. Domani servirà grande attenzione, il Bodo difende bene ed è bravo in contropiede. Ci vorrà molta tecnica e precisione nei passaggi.

E' terminato il tempo degli esperimenti? Non è che se uno perde una partita perde le sue qualità. Abbiamo nove partite in un mese e tutti i giocatori sono in grado di poter dare il proprio contributo con le proprie caratteristiche e qualità. C'è bisogno di tutti, non possiamo giocare in undici per tutta la stagione.

De Laurentiis? L'ho sentito anche stamattina ma le parole servono a poco, servono i risultati, il resto sono chiacchiere che vengono fatte. Sabato abbiamo perso sull'unico tiro e potevamo avere una reazione diversa nella fase di riconquista della palla o percepire prima il pericolo. Domani sicuramente avrei pù attenzione.

Mi aspettavo un avvio del genere? Il calcio è bello perché è imprevedibile, l'importante è gestire l'imprevisto nel migliore dei modi e per ora non l'abbiamo fatto. Nulla è facile, lavoriamo in silenzio e cerchiamo di uscire da questa situazione".