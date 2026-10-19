Allegri, smaltita influenza: ha diretto allenamento, lungo colloquio con Manna

Napoli, Allegri torna in campo dopo l’influenza: lungo colloquio con Manna, riflessioni a 360 gradi in un momento delicato

Allegri è tornato a dirigere l’allenamento dopo l’influenza che lo aveva tenuto ai box ieri. Il tecnico ha ripreso il comando delle operazioni a Castel Volturno in una fase delicata, con la sfida di Champions League contro il Bodo/Glimt alle porte e la classifica europea che vede gli azzurri a zero punti dopo due giornate. Il suo ritorno in campo restituisce al gruppo una guida in un momento in cui il clima intorno alla squadra è pesante, dopo il ko di Venezia e le polemiche delle ultime ore.

Lungo colloquio con Manna: riflessioni a 360 gradi

Nel corso della giornata Allegri si è intrattenuto a lungo con il direttore sportivo Manna, come riferito da Sky Sport. Un confronto che ha toccato tutti i temi sul tavolo, con riflessioni a 360 gradi su un momento complicato per il Napoli, tra la gestione della rosa, gli infortuni e le scelte tattiche. Il dialogo tra tecnico e dirigenza conferma la volontà del club di fare quadrato e di trovare soluzioni condivise, in vista di una gara che non ammette passi falsi e di un calendario che impone rotazioni e lucidità. Gli azzurri sono chiamati a una risposta immediata, a partire dal Maradona, per ritrovare punti, fiducia e serenità.