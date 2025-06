Ultim'ora Clamoroso Osimhen, dopo settimane di trattative salta tutto: ha detto no all’Al-Hilal

vedi letture

In primo piano

Oggi alle 18:05 In primo piano

Victor Osimhen dice no all’Al-Hilal: l’attaccante nigeriano rifiuta l’offerta del club saudita. Nella giornata di oggi, il club della Saudi Pro League aveva aumentato la propria offerta economica per Victor Osimhen, raggiungendo le richieste del Napoli, 75 milioni di euro bonus inclusi, e aprendo così la strada a una possibile chiusura della trattativa in tempi brevi dopo settimane di trattative.

Tuttavia, nonostante l’intesa tra i due club fosse vicina, è stato proprio il giocatore a bloccare l’affare: Osimhen ha infatti deciso di rifiutare il trasferimento in Arabia Saudita. Dopo un’attenta valutazione personale e professionale, l’attaccante nigeriano ha comunicato di non voler accettare la proposta, chiudendo di fatto la porta all’operazione con l’Al-Hilal. Il futuro dell’attaccante resta quindi ancora tutto da scrivere. A riportarlo sul proprio sito è Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky.