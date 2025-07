Ndoye, il Napoli si ferma! Cds: nessun rilancio e le alternative sono due stelle inglesi

La partita per Ndoye si gioca a carte scoperte. E' un tavolo a tre con Napoli, Bologna e Nottingham Forest, scrive il Corriere dello Sport raccontando che il club di Premier offre un ingaggio da circa 5mln di euro, ma il Napoli - che comunque ha presentato un super ingaggio seppur inferiore, forte anche dei benefici del Decreto Crescita - è messo meglio nella trattativa col Bologna. Il Nottingham, infatti, s’è spinto fino a 26 milioni più 4 di bonus, mentre l’ultima offerta del club di De Laurentiis ha toccato il tetto dei 40 milioni.

La proposta del Napoli prevede: 35mln più 5 di bonus, con la formula del prestito oneroso (9) più obbligo di riscatto (26), ma è stata respinta e quindi il club partenopeo s'è fermato. Il Bologna forse lo valuta intorno ai 45mln, ma per il momento è questo il tetto massimo e ieri non c'è stato nessun rilancio, ma solo nuovi contatti. Tra le ipotesi al vaglio c'è anche quella di ritirarsi e virare definitivamente su un altro nome: tipo Raheem Sterling, considerato in esubero al Chelsea, come accadde per Lukaku l'anno scorso. Vivi i contatti per lui, così come per Jack Grealish, 29 anni, in uscita anche lui dal City.