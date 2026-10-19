"De Laurentiis voleva il ritiro dopo Venezia": il retroscena e il dietrofront

L'ipotesi di un ritiro prolungato, però, è stata successivamente accantonata dopo un confronto interno con la dirigenza sportiva.

La sconfitta contro il Venezia aveva spinto Aurelio De Laurentiis a valutare provvedimenti immediati nei confronti della squadra. L'ipotesi di un ritiro prolungato, però, è stata successivamente accantonata dopo un confronto interno con la dirigenza sportiva. A ricostruire quanto accaduto nelle ultime ore in casa Napoli è Il Corriere dello Sport, che svela il retroscena sulla decisione del club azzurro.

Napoli, De Laurentiis e il figlio Edoardo volevano il ritiro

Il quotidiano chiarisce innanzitutto che "La sconfitta di Venezia non modificherà le abitudini: il Napoli non trascorrerà in ritiro la vigilia della partita in programma domani al Maradona con il Bodø/Glimt". Una scelta tutt'altro che scontata, considerando le intenzioni iniziali della proprietà. Come racconta il Corriere, infatti, "A caldo, però, De Laurentiis senior e De Laurentiis junior, il presidente e il vicepresidente, erano orientati a decretare un ritiro prolungato fino alla notte di Champions".

La situazione è poi cambiata in seguito a un confronto con i responsabili dell'area sportiva, che ha portato la società a rinunciare a qualsiasi misura restrittiva. "Poi, dopo un confronto con la componente sportiva, la decisione finale è stata di non assumere alcun provvedimento"