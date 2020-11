FOTOGALLERY - Comune di Napoli, i ricordi per Maradona conservati all'interno dello stadio

“Abbiamo subito individuato e attrezzato un grande locale all’interno dello Stadio per conservare tutte le dimostrazioni di amore per il nostro immenso Diego che tantissima gente ha deposto all’esterno della Curva.” E’ quanto fa sapere l'amministrazione comunale di Napoli attraverso gli assessori al patrimonio Alessandra Clemente, all'ambiente Raffaele del Giudice e allo sport Ciro Borriello che su precisa ed immediata disposizione del Sindaco Luigi de Magistris stanno seguendo già da ieri questo aspetto legato al tributo della Città per il campione napoletano ed argentino. “Abbiamo fatto presto, le operazioni sono già partite pochi minuti fa utilizzando le nostre squadre di ASIA e Napoli Servizi che ringraziamo, anche per anticipare la perturbazione in arrivo nelle prossime ore che rovinerebbe molti dei cimeli. Invitiamo tutti coloro che ancora vogliono lasciare dei ricordi ad attendere l’allestimento del locale“ si fa sapere da Palazzo san Giacomo.