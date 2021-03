Hamsik ha consigliato il prossimo acquisto del Napoli

Come si può pensare anche solo minimamente di conoscere Stanislav Lobotka come lo conosce Hamsik, amico e compagno di Nazionale? Se lo slovacco dice "per me è fortissimo" un motivo ci sarà e non riguarda solo il legame umano che c'è tra i due. Hamsik non sponsorizzerebbe mai un calciatore non adatto al Napoli.

La verità è un'altra: Lobotka, a Napoli, non ci è mai arrivato. Quello vero. Che va messo nelle condizioni giuste per esaltarsi. Non essendo un fuoriclasse, ha bisogno del contesto tattico giusto per esprimersi. Di una squadra corta che mira al palleggio. E di fiducia. A Napoli non ha mai avuto spazio. Lo scorso anno giocava Demme, quest'anno Bakayoko e poi di nuovo Demme.

A lui sono toccate poche partite europee, qualche critica. Gattuso, assecondando anche l'opinione pubblica, lo ha presto accantonato senza dargli il tempo necessario per mettersi in mostra. Lobotka, ormai, è una riserva. In campionato ha raccolto 38' in questo 2021, una miseria. Non gioca mai. Come si può pensare di giudicarlo?

Per questo il Napoli riflette sul futuro. Cederlo, forse, potrebbe significare rimpiangerlo. La sua permanenza è legata al nome del nuovo allenatore. Se serve un metronomo, un palleggiatore, un calciatore tecnico a centrocampo, il Napoli già ce l'ha. Basta farlo giocare.