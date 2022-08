Kiss Kiss - Retroscena Mertens: è triste e giù di morale, svelato ad amici il motivo dell'addio

Valter De Maggio, giornalista, ha parlato di Mertens a Kiss Kiss Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Valter De Maggio, giornalista, ha parlato di Mertens a Kiss Kiss Napoli: "Mertens non va alla Juve, è una notizia che vi do in esclusiva: il belga era a Capri con moglie e figlio, è stato a una cena privata. Mi dicono è molto giù di morale, è molto triste, non accetta l'idea di lasciare Napoli, non ha rinnovato non per motivi economici ma perché con Spalletti avrebbe giocato pochissimo quindi il problema era tattico. Al taglio della torta è scoppiato a piangere. Uno così alla Juve non ci va".