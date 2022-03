I tifosi rispondono presente: sold-out in poche ore biglietti settore ospiti di Bergamo

"L'attesa è già alta e ieri in poche ore sono andati a ruba tutti i biglietti del settore ospiti del Gewiss Stadium"

Passione azzurra pronta a sostenere il Napoli nella delicata trasferta di Bergamo: biglietti del settore ospiti venduti in pochissimo tempo. Lo racconta l'edizione odierna di Repubblica: "L'attesa è già alta e ieri in poche ore sono andati a ruba tutti i biglietti del settore ospiti del Gewiss Stadium: la vendita inizialmente era programmata in mattinata, poi è stata spostata al pomeriggio, salvo partire ufficialmente alle 10,30.

| disservizi al sistema ( che inizialmente sembravano inibire l'acquisto dei biglietti ai tifosi provenienti da Napoli, problema poi risolto) non ha impedito il sold out degli oltre 1600 tagliandi a disposizione".

