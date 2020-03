Il Napoli ha già scelto un perno per il futuro

(di Arturo Minervini) - Momento di pausa, di riflessione, ma non solo. Restano sul tavolo carte da compilare, contratti che avevano dentro già più che una promessa e che ora attendono una firma che ufficializzi il tutto.

Prima che tutto accadesse, che tutti venisse cristallizzato dentro questa grande paura, il Napoli e Piotr Zielinski erano pronto a dirsi ’sì, lo voglio’ per i prossimi cinque anni. Quel contratto in scadenza nel giugno 2021, il cui rinnovo per troppe volte era stato rinviato, era pronto a suggellare l’intesa che aveva il sapore di investitura per presente e futuro.

Niente di compromesso, perché la mano del polacco quando tutto sarà più quieto andrà ad apporre tante firme sul rapporto che lo legherà al Napoli fino al 2025 con uno stipendio di base da 2,5 a stagione. Investimento importante per chi nel 4-3-3 di Gattuso ha saputo ritrovarsi, mostrando finalmente quei segni di maturità e di continuità che da tempo venivano invocati.

Una scelta chiara della società, che di fatto pone il classe ’94 tra i perni del nuovo progetto avviato con l’allenatore di Corigliano. Centrocampista totale, moderno e col vizio del gol Zielinski, che deve però fare i conti in alcuni casi con timidezza ed incostanza che fanno scendere il suo rendimento. Prima dello stop si era mostrato tra i migliori di un Napoli in netta risalita.

I tempi sono maturi e non ci sarà tempo per ripensamenti. Certo ’sì’ resistono anche a situazioni di emergenza che rischiano di mettere in pericolo rapporti meno stabili. Quello tra Piotr ed il Napoli, invece, è solido e vuole esserlo ancora di più.