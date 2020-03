Il Napoli sta ‘comprando’ il nuovo Albiol

Gennaio 2018. Valigie riempite di corsa per metterci dentro la voglia di sentirsi nuovamente importante. Il viaggio è lungo: destinazione Mosca, dove ti attende il prestito di sei mesi allo Spartak Mosca. Sembrava finire così l’esperienza azzurra di Nikola Maksimovic, messo ai margini in quella stagione da Sarri e costretto a lasciare l’azzurro per trovare spazio.

Sei mesi in Russia, poi il ritorno al Napoli con una sola idea nella testa: conquistare una piazza che lo aveva giudicato troppo in fretta, lasciandosi influenzare da quello che era stato il costo (superiore ai 20 milioni) pagato al Torino per portarlo alle falde del Vesuvio.

L’ultima versione di Maksimovic è probabilmente la migliore vista in questi anni. Mai una sbavatura, concentrato e pulito, capace di mettere al servizio della squadra quelle grandi qualità tecniche che erano state alla base del grande investimento fatto per strapparlo ad Urbano Cairo.

In coppia con Manolas il buon Nikola si completa, con Kostas che veste i panni di Koulibaly ed il serbo che invece prova a raccogliere un’eredità mai raccolta: quella di Raul Albiol. Per caratteristiche tecniche il classe ’91 nativo di Bajina Bašta è uno che potrebbe ripercorre lo stesso percorso al Napoli dello spagnolo. La nuova vita di Maksimovic al Napoli è ufficialmente iniziata, a breve il prossimo passo: il rinnovo del contratto in scadenza nel giugno 2021.