L’erede di Insigne non sarà Zaniolo perché il Napoli ha già comprato un altro

© foto di www.imagephotoagency.it

Presente nella testa, che esplode, fragoroso nell’attesa di una sfida che ha un sapore di crocevia. La Fiorentina al Maradona, quell’Italiano che era stato più di una suggestione nella testa di Aurelio De Laurentiis, la cocente eliminazione in Coppa Italia da vendicare. Tanti i temi, le dinamiche, i motivi di interesse verso un match che dirà ancora di più sulle ambizioni scudetto del Napoli.

Sullo sfondo, poi, il futuro. Che non può essere posticipato, che va programmato con le dovute tempistiche, perché il mercato estivo inizia ben prima dello start ufficiale. E il Napoli al futuro ci pensa da tempo, da molto tempo, soprattutto quando si è avuta la certezza che Lorenzo Insigne non avrebbe più vestito l’azzurro nella prossima stagione. Da quel momento è iniziata (era iniziata già prima in realtà) la caccia ad un profilo da inserire nel ruolo di esterno sinistro, tenendo presente che in quella posizione c’è Hirving Lozano che da tempo sogna di spostarsi da destra a sinistra.

Le ultime voci su Zaniolo non devono stupire, perché il profilo piace tecnicamente al netto delle titubanze sull’aspetto caratteriale e sulla tenuta fisica. Spalletti lo apprezza, ma la pista è più che complicata per costi e concorrenza. In ogni caso Zaniolo non sarebbe l’erede di Insigne, per un motivo molto semplice: il Napoli l’erede di Insigne lo ha già praticamente comprato. Da settimane Khvicha Kvaratskhelia è un calciatore bloccato dal club azzurro, con intesa totale col calciatore e pure con la Dinamo Batumi. Sarà il talentuoso georgiano a giocarsi con Lozano una maglia da titolare nella zona del campo che negli ultimi 10 anni è stata di pertinenza esclusiva di Insigne.