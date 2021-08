L'infortunio che diventa una grande opportunità

Eccolo il momento che può cambiare una carriera. Quello della maturità da trovare in fretta, quando gli eventi ti chiamano a fare un salto di qualità. Contro il Genoa, considerato l'infortunio di Piotr Zielinski, Elmas avrà la possibilità di avere una maglia da titolare pe dare continuità al suo momento.

Spalletti sta lavorando per smussare gli angoli di un talento tutto lì da ammirare, il ragazzo macedone deve dare peso, corpo, chili a quella bravura in esposizione da tempo. Col Venezia ha fatto saltare di gioia De Laurentiis per la rete che ha messo le olive nel Martini alla vittoria, a Marassi dovrà lanciare un segnale importante di continuità emotiva e di rendimento.

Si era già segnalato come il più in forma in mediana, elemento che aveva smaltito meglio di altri le tossine di un'estate piena di fatiche. L'infortunio di Zielinski, che non è niente di grave ma che impone cautela, si trasforma dunque in una grande opportunità per il macedone che sembra perfetto per agire nel centrocampo a tre di Spalletti. Col Genoa un test importante per capire se il diamante è finalmente pronto a brillare con costanza.