La missione impossibile di ADL: ricomprare 262 gol

Dries Mertens e Lorenzo Insigne, rispettivamente 1° e 3° marcatore di tutti i tempi in azzurro

I numeri sono arroganti, arroccati nella loro presunzione di racchiudere in sè tutta la verità. I numeri vanno sviscerati, raccontati, vissuti, soprattutto quando si parla di pallone. Certi, però, si impongono. Si piazzano a centro tavola e non puoi che tenerli in grandissima considerazione.

I numeri in questione sono due: 144 e 118 e no, non stiamo parlando di un vecchio centralino erotico o della necessità di chiamare il pronto soccorso. Sono, ma l’avevate già intuito, i gol in maglia Napoli di Dries Mertens e Lorenzo Insigne, rispettivamente 1° e 3° marcatore di tutti i tempi in azzurro con il numero 24 che è a sole 3 reti da Marek Hamsik, fermatosi a 121.

Ecco, queste cifre non hanno bisogno di molto per assumere valore immediato. Per generare una cascata di ricordi e sensazioni, rievocare gioie disseminate nell’ultimo decennio. La somma fa sempre il totale. E quando si parla di queste cifre il totale è roba da diventare un numero mostruoso: fanno 262 gol in azzurro.

Gol con la valigia. In estate Insigne diventerà un giocatore di Toronto, è già tutto ufficiale e ormai anche metabolizzato. Ma non solo. Mertens ha un contratto in scadenza e le sensazioni che arrivano da casa Napoli lasciano intuire che, a meno di clamorosi colpi di scena, la scelta sarà quella di non provare a trattenere il folletto belga, nonostante la volontà del calciatore espressa in più occasioni. Ci si ritroverà di fronte ad una missione che sulla carta appare impossibile: rimpiazzare 262 gol tutto d’un botto. Mica roba che capita tutti i giorni…