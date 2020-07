LIVE - Koulibaly a KKN: "A vita al Napoli? Non voglio illudere nessuno. Kulusevski? Ho chiesto di andare al Var! Ho sentito Osimhen..."

12.15 - “Non ho commesso alcun fallo da rigore su Kulusevski. Ho chiesto all’arbitro di guardare il Var per confermarla. E' stato bravo a lui a giocarsela bene". Così parla Kalidou Koulibaly nella sua intervista a Radio Kiss Kiss Napoli. L'emittente radiofonica ha iniziato a rilanciare qualche estratto della chiacchierata col difensore su Twitter che vi riportiamo in basso.

“Osimhen? L’ho sentito, mi ha chiesto del razzismo in Italia e a Napoli. Gli ho detto che a Napoli può star tranquillo, deve pensare positivo. Porte aperte per lui, vedrá che i tifosi azzurri sono fantastici”

“Ha ragione mister Gattuso, a volte ci manca la mentalità. Ma grazie ai suoi consigli miglioreremo anche sotto quest’aspetto"

“Vincere a Napoli è speciale, per lo Scudetto vedremo la prossima stagione. Sarebbe bello restare a vita ma non voglio illudere nessuno. Sono nel progetto, a fine stagione parleró con la dirigenza. Ora testa al campo al 100%”.

“Con il Sassuolo gara giusta per testarci in vista del Barcellona. Abbiamo le nostre chance e non dovremo sbagliare con i blaugrana”.

13.04 - La redazione di Radio Kiss Kiss Napoli dirama l'intero contenuto dell'intervista nel corso della trasmissione 'Radio Goal': "Barcellona? "Abbiamo ancora tre partite da giocare, dobbiamo finire bene la stagione e giocarle tutte al 100%, provare a finire bene per arrivare pronti al match di Barcellona. Bisogna migliorare e cambiare mentalità, solo la mentalità può farci andare avanti col Barça".

Sarebbe importante andare alla Final Eight. "Non dobbiamo avere timore e vincere a Barcellona, perché dopo può succedere di tutto. In gara secca possiamo battere chiunque, per cui dobbiamo arrivare alla Final Eight battendo il Barcellona".

Sul legame con Gattuso: "Ci ha studiati bene, sapeva cosa mancava alla nostra squadra. Ci sta sempre vicini, sa come fare a tirar fuori il meglio. Questa è la cosa più importante. Poi ci ha dato un po' di mentalità, che da tempo ci mancava. In campo si vede. Ci sta dando le chiavi per andare avanti, sa di cosa abbiamo bisogno e quella è la sua forza".

Qual è la gara della svolta? "Sapevamo che avevamo bisogno di fiducia e quella vittoria con il Sassuolo ci ha fatto bene. Da lì ci siamo svegliati. La gara di domani con il Sassuolo è importante nel percorso verso Barcellona, perché è una squadra di palleggio, dobbiamo essere bravi a farci trovare pronti dietro e a farci trovare cattivi in attacco. Questa è la partita giusta per preparare il match col Barcellona".