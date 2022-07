LIVE - Napoli-Maiorca 1-0 (9' Osimhen): il nigeriano la sblocca dal dischetto!

Premi f5 per seguire il live e aggiornare la diretta



23' - Di Lorenzo perde palla, la recupera Costa che mette al centro. Bravo Meret a bloccare un traversone insidioso.

19' - Splendido tunnel di Fabian e palla poi in profondità per Lozano: servizio leggermente lungo, esce Rajkovic.

16' - KVARA! Fabian verticalizza per Lozano che scappa alle spalle della difesa, servizio troppo lungo al centro per Osimhen. Sul secondo palo c'è Kvaratskhelia, doppio dribbling e tiro che sfiora il palo.

12' - Pressing forsennato del Napoli in questi primi minuti: pressione alta, Maiorca in grande difficoltà.

9' - GOOOOOOOL DEL NAPOLIIII!!! Sul dischetto si presenta Osimhen che sceglie di calciare forte, a destra e sotto la traversa. Nulla da fare per Rajkovic, Napoli avanti.

8' - Calcio di punizione di Mario Rui, intervento con un braccio di un difensore spagnolo: fischia Fourneau, è rigore per il Napoli.

6' - Rientra in campo Kvaratskhelia, nessun problema per lui

5' - Altro spunto sulla trequarti di Kvaratskhelia, messo a terra da un avversario. Si ferma il gioco, entra in campo lo staff sanitario del Napoli per soccorrere il georgiano.

2' - Pronti, via ed è subito Kvaratskhelia protagonista: break di Fabian che serve il georgiano, tunnel all'avversario e servizio per Osimhen. Il nigeriano è in offside, si alza la bandierina.

20.30 - PARTITI! INIZIA IL MATCH

20.28 - Squadre in campo

20.20 - Bella cornice di pubblico e grande entusiasmo allo stadio Patini di Castel di Sangro per il secondo test amichevole del Napoli. In occasione del match con il Maiorca, il settore Distinti e la Tribuna sono quasi sold-out.

20.15 - Termina il riscaldamento, le due squadre rientrano negli spogliatoi. Manca un quarto d'ora al fischio d'inizio.

20.01 - Anche il Maiorca entra in campo per iniziare la fase di riscaldamento.

20.00 - Il Napoli scenderà in campo con il Maiorca con la seconda maglia ufficiale, quella bianca.

19.55 - Anche il resto della squadra fa il suo ingresso in campo. Inizia il consueto riscaldamento pre-partita.

19.45 - Entrano in campo i tre portieri del Napoli per cominciare il riscaldamento.

19.40 - Mathias Olivera non prenderà parte al test contro il Maiorca di questa sera. Il Napoli ha comunicato che il terzino uruguayano "non prenderà parte alla gara a causa di una forte emicrania". Nella formazione titolare è stata già comunicata la presenza dal primo minuto di Mario Rui

19.27 - Sono state ufficializzate le formazioni di Napoli-Maiorca, secondo test amichevole del ritiro a Castel di Sangro. Spalletti, dopo il pari con l'Adana Demirspor, confermare il 4-3-3. Tra i pali Meret, in difesa confermati sulle fasce Di Lorenzo e Mario Rui, con Rrahmani e Kim Min-Jae, all'esordio, in mezzo. A centrocampo spazio al trio Fabian-Lobotka-Zielinski, in avanti il tridente d’attacco è composto da Osimhen con Lozano e Kvaratskhelia ai lati.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim Min-Jae, Mario Rui; Fabian, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. A disposizione: Marfella, Contini, Costanzo, Ostigard, Zanoli, Juan Jesus, Demme, Gaetano, Anguissa, Elmas, Politano, Zerbin, Ounas, Petagna. Allenatore: Luciano Spalletti.

MAIORCA: Rajkovic, Copete, Grenier, Abdon, Baba, Rodriguez, Maffeo, Costa, Raillo, Rodriguez, Gaya. A disposizione: Roman, Joan, Cufrè, Muriqi, Sanchez, Junior, Battaglia, Lee, Gonzalez, Valjent, Frau, Llabres. Allenatore: Aguirre.

19.05 - Cancelli aperti: cominciano ad entrare alla spicciolata i tifosi.

18.40 - Dalle ore 19 è prevista l'apertura dei tornelli dello stadio Patini per consentire l'accesso ai tifosi.

Il match sarà trasmesso in diretta tv su Sky, al canale Sky Sport (numero 251 del satellite): la partita sarà acquistabile in pay per view al costo di 9,99 euro anche sul profilo Facebook del club.

Questa sera quarta amichevole precampionato per il Napoli: a Castel di Sangro, dove gli azzurri si sono trasferiti per svolgere la seconda parte del ritiro estivo dopo i giorni trascorsi a Dimaro, test contro i gli spagnoli del Maiorca. Il calcio d'inizio è previsto alle 20.30.

