LIVE - Ricorso CONI, terminata l'udienza. Lubrano-Grassani: "Juve non rodata, il Napoli voleva affrontarla!"

15.45 - La Procura generale dello sport ha chiarito il contesto inedito in cui il Napoli s'è mosso, con un cambio di protocollo recente, giustificando le dunque interlocuzioni con le ASL.

15.40 - Terminata la discussione all'udienza al Coni, durata poco meno di un'ora. Il presidente del collegio Franco Frattini è stato il primo a prendere la parola, chiedendo agli avvocati Grassani e Lubrano di chiarire se c'era la possibilità di giocare la partita e di chiarire il movente, ovvero la volontà o meno di giocare la partita avendo giocatori fuori.

15.20 - Ancora l'avv. Mattia Grassani: "L'isolamento di 14 giorni previsto in caso di positività non lascia spazio ad interpretazioni. Il Napoli alle 14 e 13 come avrebbe potuto organizzare la trasferta?".

15.17 - Interviene l'altro avvocato del club azzurro, Mattia Grassani. Ecco le sue parole riprese in aula dall'inviato di Tuttojuve.com: "Il Napoli stava per partire, prima di salire sul pullman abbiamo ricevuto la comunicazione di non partire dal capo di gabinetto della Regione. Il Napoli non aveva alcun interesse a non presentarsi alla gara...".

15.12 - Prende la parola l'avvocato del Napoli Enrico Lubrano. Ecco le sue parole riprese in aula da Tuttojuve.com: "Il Napoli non è partito per causa rinforza maggiore, dovuta dell'impedimento della Asl. Non basta il sospetto per parlare di malafede... per il Napoli sarebbe stato meglio affrontare la Juve ad inizio stagione, quando ancora non era rodata. Non c'era motivo per disertare il match".

14.35 - E' cominciata l'udienza proprio come preannunciato.

14.28 - E' arrivato anche il presidente Aurelio De Laurentiis, che non ha rilasciato alcune dichiarazione se non una semplice battuta: "La sentenza entro stasera? Direi di si".

Amici di Tuttonapoli, oggi è il giorno della sentenza. Il Napoli si è rivolto alla Corte di Giustizia del Coni, dove la giustizia sportiva darà luce al suo ultimo grado prima di passare eventualmente alla giustizia ordinaria.